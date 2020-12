Maker Faire, al centro dell'Università di Pisa le piume di pollo si trasformano in pelle artificiale

A Maker Faire il Centro di Ricerca "E. Piaggio" dell'Università di Pisa, uno dei centri interdisciplinari e di trasferimento tecnologico più vecchi in Europa. Alcune centinaia di ricercatori, considerando anche lo staff, i post-doc e gli studenti di dottorato, cooperano al centro, che è anche un punto di riferimento per numerosi accademici in visita da tutto il mondo. Il Centro ha promosso progetti di spin-off con la cooperazione dell'Università di Pisa, ed ha aperto laboratori e attivato convenzioni con alcuni hub di tecnologie industriali in Toscana. Il Centro Piaggio e attualmente coinvolto in numerosi progetti di cooperazione internazionale nei campi della Bioingegneria e della Robotica.

A raccontare uno dei molti progetti, è Carmelo De Maria, esperto di bioingegneria che ha illustrato una delle applicazioni pratiche del laboratorio di biofabbricazione. "Uno dei nostri progetti è focalizzato sulla costruzione in provetta degli organi, che in futuro potrebbero essere impiantati nel corpo umano, e dunque in grado di risolvere il problema dei trapianti. Nel nostro laboratorio si studiano sia gli aspetti teorici, in questo caso le leggi che regolano il modo con cui il nostro corpo cresce, e poi applichiamo questi fondamenti teorici in pratica, costruendo un organo complesso con la stampante 3D, tanto cara ai creatori di Maker Faire" spiega De Maria, che aggiunge: "in natura esistono dei materiali, spesso ritenuti scarti, come piume di pollo o bucce degli agrumi, che possono diventare un valore aggiunto per costruire degli organi, dopo aver capito come estrarre le componenti basi del corpo, le proteine, che acquisiscono vita nuova. Per esempio le piume di pollo possono trasformarsi in pelle artificiale".

