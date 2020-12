Maker Faire, Tagliavanti: «Roma è una bella addormentata piena di energie. Digitale ed innovazione per rilanciare tessuto economico»

La curiosità guida l'innovazione. Così è stato per Maker Faire, così può essere per ogni momento di rinascita. Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma, è intervenuto in diretta Instagram, ospite dei microfoni di Starting Finance, community n.1 in Italia per l'educazione finanziaria rivolta ai millennials.

“Nel 2013, durante la grande crisi economico-finanziaria, avevamo bisogno di un segnale positivo e questo è arrivato da uno strano oggetto che inizialmente abbiamo faticato a capire: la stampante 3D”, ha detto Tagliavanti nella diretta Instagram che ha avuto oltre 5mila accessi, raccontando come siano state poste le basi per tirar su la più grande manifestazione europea dedicata all'innovazione.

Una crescita di anno in anno, che racconta non la necessità dei makers di creare, ma del mondo economico, percé innovare significa progettare il futuro economico di comunità, imprese, paesi. "Ci siamo rivolti alla tecnologia per risolvere un problema inatteso, quello dello stop agli eventi in presenza, e abbiamo trovato proprio nella rete digitale quegli strumenti per far sì che la manifestazione si svolgesse in modalità diverse ma rispettando l'anima della Maker faire”, ha aggiunto Tagliavanti parlando con Riccardo Carnevale, head of Events di Starting Finance.

"Grazie alle tecnologie e grazie alla voglia di cambiare, le innovazioni sono di gran lunga superiori a quelle che noi stessi possiamo immaginare. Oggi sappiamo che quello che prima ci mettevamo 10 anni a fare, adesso sarà fatto in soli 6 mesi e questo alla Maker Faire si può vedere”, ha sottolineato Tagliavanti, che non dimentica quanto l'innovazione sia indispensabile anche per la crescita di una città complessa come Roma.

"Roma è una bella addormentata, la sento piena di energie ma mi sembrano ancora non del tutto espresse. C'è spesso un raffronto Roma-Milano che vede il capoluogo lombardo come la città più dinamica, forte e moderna. In realtà Roma proprio sul terreno dell'innovazione ha molte carte da giocare: 29 atenei e tutti i grandi centri di ricerca nazionali. Nell’ultimo anno è la città che ha avuto il maggior incremento per numero di start up. La Camera di Commercio di Roma in questo momento deve aiutare gli oltre 500mila imprenditori di Roma e provincia a vincere la sfida digitale. Oggi esiste solo il mondo dell’innovazione e anche Roma deve entrarci, tenendo conto del tessuto economico fatto di piccole e piccolissime imprese. Uno degli ultimi provvedimenti della Camera di Commercio di Roma a sostegno delle pmi è il bando Innovazione digitale che mette a disposizione degli imprenditori fino a 10mila euro per aiutarli nella digitalizzazione della propria impresa".

