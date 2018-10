Maker Faire 2018, gli interruttori di casa si controllano da remoto con una app

Il tarlo fisso di chi esce di casa: «Avrò dimenticato la luce accesa»? Powahome è la startup, fondata da Pasquale Longo e attualmente nel programma di accelerazione di Luiss Enlabs, attraverso un piccolo sistema di domotica controlla le prese elettriche già esistenti, regolandole da remoto tramite una app: «Non solo gli interruttori, possiamo controllare anche gli elettrodomestici, le tapparelle elettriche, le prese di corrente, un qualsiasi sistema elettronico casalingo», afferma Longo.



L'idea, come spesso accade, nasce da un'esigenza: «Io dormo in un letto a castello, e spesso dimenticavo la luce accesa – prosegue Longo – se non ci penso io che sono un ingegnere elettronico, chi ci potrà pensare»? E così, nel luglio 2017, nasce Powahome, un sistema domotico di controllo degli interruttori di corrente in casa: «Possiamo accendere e spegnere la luce nei vari ambienti di casa, possiamo controllare il livello di apertura delle tapparelle – prosegue Longo - e addirittura simulare la nostra presenza in casa regolando gli orari in cui alzare o abbassare le serrande». La scatolina, da cui derivano i fili elettrici, si inserisce all'interno degli interruttori già esistenti, oppure nel quadro elettrico, per gestire e controllare attraverso il wi-fi l'accensione o lo spegnimento degli interruttori o dei dispositivi collegati.

