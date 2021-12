La variante Omicron e la risalita dei contagi spingono il governo alla prudenza. Le nuove misure restrittive verranno annunciate dal premier Draghi in occasione della cabina di regia convocata per il 23 dicembre. Tra queste, anche l'ipotesi stretta sugli stadi: sul tavolo al momento l'idea di ripristinare le capienze ridotte con maggior distanziamento tra i seggiolini (così come era successo in occasione delle parziali riaperture dopo la chiusura degli impianti), l'ingresso col tampone anche a chi è in possesso di Green pass e quella più drastica del ritorno alle porte chiuse.