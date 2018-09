Sono stati, infatti, ​oltre 162.000 ​i ​contenuti ​riconducibili all’hashtag ufficiale,​#TheFerragnez​, pubblicati per la maggioranza da ​donne ​di età compresa tra ​i 18 ed i 34 anni​, che hanno rappresentato il 68% degli utenti attivi sul tema. Occhi puntati sulle promesse matrimoniali e sugli outfit della sposa.



LEGGI ANCHE Fedez-Ferragni, ecco chi sono i vip (che nessuno conosce) ma che tutti seguono Non un semplice rito civile, ma una vera e propria celebrazione social: la “febbre” per il matrimonio tra Chiara Ferragni - la più importante fashion blogger e influencer italiana - ed il rapper Fedez (al secolo, Federico Leonardo Lucia), celebrato lo scorso 1 settembre a Noto, in Sicilia, ha contagiato anche Twitter.Sono stati, infatti, ​oltre 162.000 ​i ​contenuti ​riconducibili all’hashtag ufficiale,​#TheFerragnez​, pubblicati per la maggioranza da ​donne ​di età compresa tra ​i 18 ed i 34 anni​, che hanno rappresentato il 68% degli utenti attivi sul tema. Occhi puntati sulle promesse matrimoniali e sugli outfit della sposa.

A guidare le conversazioni, le ​promesse matrimoniali ​che la coppia si è scambiata durante il rito - officiato da Corrado Bonfanti Linares, sindaco della cittadina del siracusano teatro dell’evento – seguite dagli ​outfit ​indossati da Chiara Ferragni, tre abiti custom-made ​Dior Haute Couture d​ isegnati da Maria Grazia Chiuri, direttore creativo della maison francese Dior.



Omnia vincit amor Ammirazione​, ​amore ​e ​commozione ​sono stati, invece, i sentimenti più comunemente espressi dal popolo di Twitter, che ha salutato le nozze con una reazione ampiamente positiva, etichettandole come il vero e proprio ​Royal Wedding ​italiano. Un matrimonio promosso a ​pieni voti​, quindi, dove anche la classifica delle ​emoji ​più twittate ha visto trionfare i ​cuori​, a testimonianza della benevolenza e dell’affetto generale verso la coppia e la loro unione.

Fedez re dell’engagement E’ dello sposo il ​tweet con il maggior tasso di engagement​: la foto che ritrae la coppia neo-unita in matrimonio con il piccolo Leone Lucia Ferragni – il figlio nato lo scorso marzo – pubblicata nelle prime ore del 2 settembre ha ricevuto, infatti, ​3.006 retweet ​e ​15.011 “mi piace”​.



Tutti pazzi per gli ospiti Anche gli ospiti, oltre ai protagonisti di giornata, non sono passati inosservati. Tra questi, è stata la cantante ​Giusy Ferreri ​ad essere stata più discussa seguita da ​Ceskiello ​- storico amico dello sposo dal carattere vivace ed espansivo - che si è presto trasformato in un autentico “idolo delle folle”, capace di diventare uno dei più seguiti trending topic collaterali. Tra gli influencer che, non presenti, hanno commentato la cerimonia, è spettato a Selvaggia Lucarelli il primato di citazioni (e critiche) ricevute.



Brand alla ribalta Le nozze Ferragni-Fedez sono state, infine, vetrina di rilievo per il nutrito numero di ​brand collegati all’organizzazione generale dell’evento. Tra questi, in particolare, ​Alitalia​: la compagnia di bandiera, infatti, ha guidato la classifica dei marchi più citati su Twitter in relazione al matrimonio, anche sulla scia delle polemiche susseguitesi al volo dedicato page2image3805120 operato per l’arrivo di sposo, famiglie ed ospiti in Sicilia. Un filone di discussione animato, con un generale sostegno ad Alitalia da parte degli utenti, che hanno riconosciuto l’iniziativa come efficace metodo di marketing. Spazio, naturalmente, anche ai brand della moda – capitanati da ​Christian Dior ​e ​Versace​, rispettivamente creatori degli abiti di Chiara Ferragni e Fedez, su tutti – e al mondo social, con lo stesso ​Twitter ​ed ​Instagram ​tra i marchi più citati dagli utenti.