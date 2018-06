Moda Rainbow per il Roma Pride: H&M e gli altri brand che celebrano i colori dell'arcobaleno (per il 9 giugno)

di Laura Bolasco

A sfilare a Roma oggi è l’amore vestito dei colori dell’arcobaleno, e proprio all’amore, nella sua forma più libera e assoluta, è ispirata la nuova collezione Love For All di H&M già in vendita online sul sito dello store svedese. Il vivace simbolo del Pride di cui questo mese si fa promotore e che vede in questa giornata una vera e propria celebrazione d’uguaglianza e orgoglio, è infatti il protagonista della capsule collection del famoso colosso del fast fashion (nata a supporto della comunità LGBT+ e di cui una percentuale delle vendite sarà devoluta alla campagna United Nations Human Rights Office Free & Equal): calzini, smanicati, felpe unisex e t-shirt genderless, tutti capi dallo stile anni 90 caratterizzati dalla presenza di un rainbow o di uno slogan stampato inneggiante l’amore. Non mancano il mitico fischietto e altri pezzi super glam come il marsupio glitterato e gli shorts paillettati, da indossare alla parata per non passare inosservati.



Se già Alberta Ferretti aveva dato il suo contributo con il pull arcobaleno indossato da Ambra Angiolini durante il concertone il primo maggio, altri brand hanno seguito la colorata tendenza con modelli e pezzi azzeccatissimi. L’abito in maglia di Daisy Street è attillato e divertente, come il top di Stradivarius, da abbinare alla mini in denim o in ecopelle quando è sera. Il giacchetto jeans di Chorus è oversize e con l’arcobaleno ricamato sul retro, da indossare con i mules luccicanti di Kurt Geiger o accostato alla borsa in paglia dalla forma a tema di Bershka. Irrinunciabile la cover di Monki per smartphone, con cui immortalare istanti memorabili di questa giornata speciale e dai colori più vivi che mai.

