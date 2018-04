Risotto allo zafferano con gamberi e limone: la ricetta di Gaetano per il Messaggero

di Michele Ruschioni

Dici prosecco e pensi all'aperitivo. Stappi una bottiglia di bollicine e la prima cosa che ti salta in mente è un brindisi con gli amici. Pochi associano questo prodotto ad un risotto. Si, avete letto bene. Abbiamo scritto risotto. Per info al riguardo rivolgersi - magari a ore pasti - al nostro lettore Gaetano, che il prosecco lo usa per sfumare un risotto allo zafferano con gamberi e scorzette di limone (o cedro) insaporito con un soffritto di scalogno e fatto cuocere in un delicato brodo vegetale. Per questa ricetta ci vuole un'ora di tempo circa, non è affatto complicata e basta seguire passo passo i punti che vi mostriamo nel nostro video. Oltre agli ingredienti base munitivi di tempo - quello è e rimane l'ingrediente più prezioso - e di una pentola in ghisa che si rileverà molto utile. Il risultato di questo accurato accostamento di sapori e profumo sarà un risotto delicatissimo, molto raffinato, che sorprenderà i vostri amici e i vostri commensali.