Accarezzatore di gatti cercasi, l'annuncio di lavoro diventa virale: ecco come candidarsi

A.A.A.i. Per tutti gli amanti dei gatti è arrivato il lavoro da sogno, si tratta di un impego in cui si dovrannoche abitano sull'isola greca di Syros, dove è presente un mega gattile dell'associazione God's Little People Cat Rescue.La persona che lavorerà in questa isola dovrà prendersi cura dei gatti che popolano il santuario dedicato proprio a loro: dovranno dargli da mangiare, tenere gli ambienti puliti e fare tante, tante coccole. L'unico requisito è quello di restare sull'isola per almeno 6 mesi, che saranno tutti, ovviamente stipendiati.L'isola appartiene alle Cicladi, è posta a 78 miglia nautiche da Atene ed è nota soprattutto per il suo capoluogo Ermopoli, città funzionale e moderna che attira isolani provenienti da diverse parti, che qui si recano per fare delle commissioni.