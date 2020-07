Niccolò Zanardi, il figlio di Alex, dedica la serata al papà e - via social - gli fa una promessa. «Papà, questa serata è per te, e quando tornerai ne faremo un'altra. Un ringraziamento speciale a coloro che mi stanno accanto in questi giorni difficili», «grazie di cuore». Lo ha scritto stasera su Instagram il figlio di Alex Zanardi, Niccolò, postando alcune foto da Castiglione della Pescaia (Grosseto).



Ultimo aggiornamento: 01:16

