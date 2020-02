Twitter down, malfunzionamenti in tutto il mondo

Twitter non permette la pubblicazione dei post. Il Twitter Down è stato segnalato in gran parte del pianeta, come si nota dalla mappa pubblicata da "Down Detector". Le segnalazioni arrivano anche dagli utenti, soprattutto dagli altri social network. Twitter non permette infatti la pubblicazione dei tweet.





Gli utenti confermano le difficoltà a postare messaggi e le mappe specializzate confermano le negli Stati Uniti, in Europa e persino in Giappone. Le persone che riescono a farlo usano piattaforme come Tweetdeck. Il suggerimento è proprio questo, continuare a pubblicare sulle piattaforme alternative in attesa di capire cosa sta succedendo a Twitter. Ultimo aggiornamento: 22:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA