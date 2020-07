A Sabaudia, dove dopo il lockdown, i vip avevano già cominciato a fare capolino tra spiagge, ristoranti, stabilimenti balneari, e in molti si chiedevano quando la famiglia Totti sarebbe tornata. Anche perché ormai i Totti sono una presenza costante dell'estate sabaudiana ed è facile incrociarli per strada, al mercato, in giro per negozi ed anche e soprattutto in spiaggia.

Anche se quest'anno è d'obbligo evitare gli assembramenti e non è pensabile replicare l'assalto a Francesco e ad Ilary per un autografo o un selfie come avvenuto in passato. Loro, puntualmente, non hanno deluso le aspettative di bagnanti, tifosi, ammiratori e paparazzi.

Una puntatina sulla spiaggia della nota località balneare pontina, dove da anni ormai posseggono una casa, l'hanno fatta lo scorso weekend. Una vacanza toccata e fuga ma di sicuro torneranno perché l'estate è lunga e loro non hanno mai nascosto il loro amore per questo posto dal sapore esotico, selvaggio e romantico nello stesso tempo.

Qui si sono goduti qualche giorno di completo relax tra tintarella, bagni in mare e coccole formato famiglia. Quando sono a Sabaudia la loro vita è all'insegna della quotidianità per cui può capitare di incontrarli. Come accaduto qualche giorno fa in un grande supermercato della città pontina. Ilary si è recata a fare la spesa come tutte le mogli e le mamme spingendo un carrello pieno di cose.

Intanto il celebre marito, via Instagram, per ironizzare le ha ricordato di comprare la Nutella. Costume intero, short arancioni cortissimi e una lunga treccia bionda. Outfit fresco e vacanziero adeguato al contesto. Ovviamente non è passata inosservata tra chi stava facendo acquisiti in quel momento ed era in fila per la cassa. La sua foto sui social mentre si aggira tra le corsie del supermercato ha collezionato migliaia di like.



Quindi, ingredienti della breve vacanza sabaudiana: relax e voglia di normalità. Dopo Sabaudia i Totti si sono spostati a sud e hanno fatto rotta su Capri, per trascorrere qualche giorno di vacanza in barca. Poi sono stati avvistati a Ischia, dove la coppia ha preferito allo yacht semplici gite sul pattino. Insomma, per loro tanto mare in questo 2020 e rigorosamente in Italia. Anche in questo caso hanno voluto raccontare ai fan la loro estate a colpi di foto su Instagram. Totti ha pubblicato una sua immagine in costume, con tanto di sfondo dei faraglioni, sfoggiando un fisico invidiabile. A corredo ha posto una frase poetica - «La vita è lunga se abbiamo la capacità di vedere lontano» - che ovviamente ha scatenato i commenti dei suoi sostenitori.

Ilary non ha voluto essere da meno ed ha risposto sul suo profilo con foto superglam, sempre vista mare. Prima sfoggiando un grintoso costume intero animalier sdraiata sulla barca e poi indossando un elegantissimo cappello di paglia ornato da un essenziale nastro nero dal formato maxi, che in una immagine la copre quasi totalmente, e che potrebbe diventare oggetto del desiderio per moltissime appassionate di moda e di mode.

E.P.

