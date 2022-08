I trucchi di Tinder per tenersi stretta l'anima gemella anche dopo l'estate

Martedì 9 Agosto 2022, 15:09

In estate i nuovi incontri si sprecano. Che sia un aperitivo in città, una vacanza al mare o in montagna non è difficile instaurare nuove amicizie. A volte qualche flirt si può trasformare nell’anima gemella. La bella stagione però è anche la più difficile per chi vuole intraprendere relazioni durature e stabili. Ed è qui che entra in gioco Tinder. La celebre dating app dà infatti qualche consiglio su come mantenere certi legami anche una volta che si sono chiusi gli ombrelloni. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

