Tik Tok, il metodo di "dimagrimento" orientale spopola sui social

Tik Tok ci ha ormai abituati a contenuti sorprendenti e talvolta surreali ma, in questo caso, il social cinese di musica sembra aver voluto superare ogni aspettativa. A primeggiare nel feed di milioni di utenti è ora una nuova tecnica di dimagrimento veloce, proveniente direttamente dall'oriente. "The belly curling exercise" è il suo nome, ovvero letteralmente "essercizio di curvatura del ventre", che "riduce il tuo ventre", assicura la sua promotrice @janny14906.

In cosa consiste? Si chiederanno i curiosi. Le istruzioni sono in realtà molto semplici: muovere il bacino in avanti e indietro scattosamente a ritmo di musica. Un movimento semplice, non troppo elegante ma certamente energico, ormai riprodotto da centinaia di migliaia di utenti su social come Tik Tok e Instagram. Data la semplicità dell'esecuzione, dilettarsi è molto facile, e basta uno specchio e una musica ritmica per prendere parte alla challenge diventata virale. Funzione come metodo dimagrante? Si chiederenno invece i più pragmatici. Questo non è dato sapersi, provare per credere.

«Bruciamo il grasso insieme», «Praticalo per 5 minuti al giorno e farà effetto dopo un mese», dice la carismatica guru nei suoi video. L'esercizio è praticabile più o meno da tutti, adatto anche ai bambini e ideale per ritornare in forma dopo una gravidanza. Esistono poi anche delle varianti del movimento "brucia grassi" base, come ad esempio il «Roll belly weight loos exercise» che aggiunge al passo anche una rotazione.

Janny, l'insegnate promotrice del metodo, ha gudagnato ad oggi su Tik Tok oltre 2,4 milioni di follower e i suoi video, in cui le allieve si cimentano nell'esecuzione del movimento dimagrante, superano oltre i 44 milioni di visualizzazioni da tutto il mondo. Dagli Stati Uniti all'Italia, la nuova tecnica orientale è ormai un fenomeno inarrestabile.

