TEDx, sabato la seconda edizione al teatro Vivaldi di Jesolo

Sabato 29 aprile 2023 torna la seconda edizione del TEDx Jesolo al Teatro A. Vivaldi di Jesolo, la grande conferenza che quest'anno è dedicata al tema della passione e Regina Schrecker salirà sul palco del TEDx Jesolo per parlare delle sue personali esperienze di passione.

La famosa Fashion Designer Regina Schrecker appassionerà il pubblico presente raccontando le sue affascinanti esperienze di vita, da quando ha esordito giovanissima come top model sfilando sulle passerelle internazionali delle più importanti Maison d’alta moda e nello stesso tempo dedicandosi allo studio nella facoltà di Storia dell’Arte e del Teatro all’Università Cattolica di Milano, e quando nel 1980 ha lanciato la sua griffe per passare poi ai mercati emergenti e successivamente al disegno di costumi teatrali e abiti da sposa. Al suo importante incontro con Andy Warhol, che ne fece la sua musa ispiratrice immortalandola nei suoi famosi ritratti che ha dedicato alle donne più belle e popolari del mondo e al suo impegno nel sociale in numerose iniziative.

Altri undici illustri speaker saliranno sul palco del TEDx Jesolo, personalità diverse con tante storie che coinvolgeranno il pubblico con i loro avvincenti speech: Pegah Moshir Pour, Consulente in Ernst & Young e attivista da anni per i diritti umani e digitali, nel 2022 è stata inserita nella lista dei 100 innovatori e innovatrici che hanno fatto la differenza e ha ricevuto il Premio “Standout Woman Award” a Palazzo Montecitorio, collabora con realtà culturali ed istituzioni, attivando sui territori e nelle persone progetti sociali e politiche per un futuro inclusivo ed aperto, dal palco di Sanremo al palco del TEDx Jesolo per ispirare, sensibilizzare e sostenere; Franz Pagot, uno dei maggiori direttori della fotografia nel cinema, autore e doppiatore, ha partecipato a capolavori come “Full Metal Jacket”, “Robin Hood” e “Sleepy Hollow”, ha dipinto con la luce miti del cinema ed è membro del prestigioso BAFTA, l'equivalente inglese degli Oscar, è giornalista con esperienza di zona di guerra, nel giugno 2018 è stato nominato Cavaliere al Merito dell'Ordine della Repubblica Italiana; Maria Cristina Savoldi Bellavitis, discendente di una famiglia nobiliare, ha avuto il privilegio di avere incontri importanti e vivere esperienze straordinarie, tra i suoi studi la gemmologia a New York e sciamanesimo in Mongolia, mentre era a Tripoli è stata l'assistente personale di Saadi Ghedaffi, è autrice di diversi libri tra i quali uno ha vinto il Premio CONI, ha sempre dovuto lottare per riprendere in mano il suo destino ma la passione e la curiosità per la vita le hanno sempre permesso di resistere e collezionare esperienze fuori dal comune; Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione, panificatore esperto e già noto volto televisivo, responsabile delle panetterie Eataly nel mondo dal 2013, divulgatore e docente presso il CNM Italia, il College of Naturophatic Medicine (cnmitalia.com), Istituto di formazione e specializzazione nelle discipline del benessere, in qualità di lievitista esperto di cerealicolture, agricoltura biologica e di arti panificatorie in genere, inoltre, partecipa a programmi televisivi quali "È sempre mezzogiorno" e "Bake Off Italia"; Massimo Tammaro, Ufficiale dell’Aeronautica Militare, è stato Pilota, Leader e Comandante della Pattuglia Acrobatica Nazionale le Frecce Tricolori, dagli aerei alle auto sportive come Consulente Esecutivo di Ferrari SpA, prima in F1 e in Direzione HR, infine come Corporate Risk Manager fino al 2017, ricopre ruoli nei più alti livelli di governance in diverse aziende, oltre a svolgere attività come Advisor e interventi motivazionali in Italia e nel mondo; Serena Codato, inizia la sua formazione giovanissima, a soli 6 anni seguendo corsi di danza, musical, recitazione teatrale e cinematografica, a 16 anni viene scelta per il ruolo di Gemma nella fiction su RAI 2 "Mare Fuori" ed è tra i protagonisti delle tre stagioni della serie girate a Napoli, dove insieme a cinque coetanei ha creato lo spettacolo teatrale “Noi Non Oltre Io” di cui è produttrice e protagonista; Edoardo Scirè, Chief Content Officer di Starting Finance, una start-up che sta rivoluzionando l’informazione e l’educazione finanziaria in Italia, è un punto di riferimento per le giovani generazioni, tra le innumerevoli partnership che può vantare questa startup troviamo BlackRock, Eni, Borsa Italiana e Nastro Azzurro, inoltre organizza e supervisiona il lavoro dei diversi team editoriali, prestando il volto per numerosi video pubblicati nelle piattaforme e nei social; Cristina Nuti, affamata di vita e campionessa mondiale di positività contagiosa, è di ParaTriathlon e Duathlon, oltre ad essere stata la prima donna con Sclerosi Multipla in Italia e Europa, e la seconda al mondo, a terminare un IronMan, è una Marketing Manager di professione e atleta per passione, Cristina sostiene che fare l'atleta sia uno stato mentale perchè ha intrapreso lo sport a livello agonistico alla giovane età di 45 anni; Ottavio Sartori, fondatore e CEO di un’azienda Leader dal 1995 nel settore arredamento, è un imprenditore dinamico e amministratore d’imprese in più settori, decide di esplorare il mondo del Network Marketing, riuscendo a conquistare e a diventare Leader di specifiche nicchie di mercato con strategie di lead generation mirate e settorializzate, la digitalizzazione d'impresa è stata la chiave del suo successo; Filippo La Mantia, ha iniziato a lavorare in cucina all'età di 14 anni nella sua Palermo, ha viaggiato in Italia e all'estero imparando diverse tecniche culinarie e acquisendo nuove conoscenze sulle tradizioni gastronomiche regionali, nel 2013 corona il suo sogno di aprire un ristorante a Milano, ha ottenuto il premio "L'Ambrogio d'Oro” nel 2021 per il suo impegno durante la Pandemia al Niguarda, inoltre ha pubblicato diversi libri di cucina, tra cui "Filippo La Mantia: A cuore aperto" e "La cucina di Filippo La Mantia"; Cristina Luzzi, fondatrice de La Vita in Rosso, vulcanica e intraprendente, utilizza la sua vena artistica e ribelle per infondere coraggio a tutte le collaboratrici e al loro pubblico, ha saputo imparare e fare un mix vincente di esperienze in settori che vanno dalla ristorazione agli esplosivi, passando attraverso la cosmetica e la gioielleria, vivere e promuovere una Vita in Rosso è il suo filo conduttore, si innamora di idee, sogna cosa potrebbero diventare e sfida se stessa.

L’obiettivo della conferenza è quello di condividere idee, di ispirare, di pensare alla Jesolo del futuro e toccare temi importanti quali la sostenibilità, l’ambiente e la tecnologia partendo da questo comune denominatore.

Conducono l'evento il disc jockey, conduttore radiofonico e conduttore televisivo, Dj Ringo e l'ex giocatrice professionista di pallavolo, commentatrice e conduttrice sportiva, Rachele Sangiuliano.

Il TED nasce nel 1984 in California nella Silicon Valley, il luogo del pianeta con la più alta concentrazione di aziende impegnate nell’High Tech, con la prestigiosa Università di Stanford. La conferenza riunisce su un unico palco personalità di rilievo, invitandole a condividere le loro idee per cambiare il mondo. La missione del TED è proprio questa: portare sul palco "ideas worth spreading”, ovvero le idee che vale la pena diffondere. Più tardi, sulla scia del TED, nasce il TEDx, una serie di eventi locali organizzati in modo indipendente in tutto il mondo (X = indipendently organized TED event), con speaker che attraverso brevi speech approfondiscono un tema di interesse comune.

In questa edizione i relatori racconteranno le loro passioni, quelle che li hanno portati al successo, di sentimenti incontrollabili, di fuoco che arde, delle loro gioie, delle emozioni, delle paure, delle avventure, dei loro desideri e di tutto ciò che hanno conquistato. Cosa si prova ad essere assorbiti completamente da un sogno, un progetto, un’attività.

Descriveranno la bellezza di questo sentimento incredibile e saranno gli artefici di un messaggio potentissimo: la passione è uno strumento che tutti abbiamo a disposizione per raggiungere i nostri sogni.