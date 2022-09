Venerdì 9 Settembre 2022, 11:36

In occasione della morte della Regina Elisabetta II, Alessandro Gassmann ha pubblicato un commento su Twitter per salutare la sovrana britannica. Sotto il suo cinguettio si è scatenata una piccola polemica. Ecco quale. Photo Credits: Kikapress; music: “Dreams” from Bensound.com

