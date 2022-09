Banconote Regina Elisabetta, cosa succede alle sterline con la sua immagine ora che Carlo è Re

La Regina Elisabetta II è morta. Cosa accade adesso alle banconote inglesi che riportano la sua immagine, ora che Carlo è re? A spiegarlo è la Banca d'Inghilterra. Che ha comunicato, ovviamente, che le banconote attuali con un ritratto della regina continueranno ad avere corso legale. E poi?

Le banconote dopo la morte della Regina

Un nuovo annuncio, che spiegherà cosa accadrà in futuro, verrà emesso una volta osservato il periodo di lutto successivo alla morte della regina. Elisabetta è stata il primo monarca inglese a comparire sulle banconote della Bank of England, ha ricordato il governatore della banca Andrew Bailey confermando che l'edificio di Threadneedle Street sventolerà una bandiera a mezz'asta in segno di rispetto.

LA NUOVA MONETA

Successivamente al periodo in cui avranno corso legale le attuali, saranno emesse nuove monete e banconote. Ma dedvono essere ancora progettate e stampate. E' improbabile che vengano messe in circolazione prima di un lungo tempo. Il comitato consultivo della Royal Mint deve inviare raccomandazioni per nuove monete al Cancelliere e ottenere l'approvazione reale. Una volta scelti i disegni, le decisioni finali vengono approvate dal Cancelliere e poi dal Re.

COSA ACCADE NEL FRATTEMPO

Sebbene le monete con l'effige della regina non siano apparse fino al 1953, l'anno dopo la sua salita al trono, si prevede che rimarranno in uso fino a quando non saranno gradualmente eliminate e sostituite. Il governatore Andrew Bailey ha dichiarato: «È stato con profonda tristezza che ho appreso della morte di Sua Maestà la Regina. A nome di tutta la Banca vorrei porgere le mie più sentite condoglianze alla Famiglia Reale. Per la maggior parte di noi, è l'unico capo di stato che abbiamo mai conosciuto e sarà ricordata come una figura ispiratrice per il nostro paese e il Commonwealth».