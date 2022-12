Le agghiaccianti previsioni di Nostradamus per il 2023: rivolte, cannibali e un disastro su Marte

Venerdì 23 Dicembre 2022, 16:46 - Ultimo aggiornamento: 16:47

Le previsioni di Nostradamus tornano a fare rumore. Il suo libro, scritto nel 1555, custodirebbe previsioni accurate anche per il 2023. Si scopre così che nel 2023 il prezzo del cibo potrebbe arrivare alle stelle, tanto da favorire il cannibalismo: "così in alto salirà il grano che l'uomo mangerà il suo prossimo" si legge. Un altra predizione sembra rivolta alla colonizzazione del pianeta Marte, che potrebbe fallire disastrosamente, dato che si legge che arriverà un "fuoco celeste quando le luci di Marte si spegneranno". C'è anche una frase sulla guerra in Ucraina, destinato a continuare: "sette mesi di grande guerra, gente morta per il male". Niente di buono nemmeno per l'ambiente: "la terra arida diventerà sempre più riarsa, e ci saranno grandi inondazioni quando si vedrà l'arcobaleno". Infine, nel 2023 sono previsti scontri civili, nel libro si legge di "terribili orrori e vendette" e "trombe che tremano con grande discordia". Photo: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound

