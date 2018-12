Oroscopo di Branko 2019: Pesci

Caro amico Pesci,

dopo un 2018 dominato dal fragore della mitraglia, puoi fermarti a osservare il nuovo panorama. Molte cose sono cambiate nella tua vita, hai fatto grandi passi ma non sembri ancora aver placato la tua fame di successi. Ora si tratta di ragionare. I grandi pianeti sono ancora con te, da marzo Urano sarà stabile nell’amico Toro, ti mancherà la protezione del tuo padre Giove, che è sì in quadratura, ma anche stimolante per la tua ambizione. Non tutto ti sarà permesso in questo 2019. Dovrai studiare una strategia. Le stelle vogliono aiutarti: il furbo Mercurio nel 2019 ti aiuta a inventare. Per gran parte dell’anno avrai a disposizione la sua abilità. Ti preghiamo però di giocare secondo le regole. Il giorno chiave, Martedì 31 dicembre, con Sole, Mercurio, Giove, Saturno e Plutone in Capricorno, Luna e Nettuno nel tuo cielo, Marte in Scorpione, Venere in Acquario, Urano in Toro

Amore

Lo sappiamo che ti piace far girare i cuori come fossero trottole, ma ora non è il caso di giocare con l’amore… Anche questo Mercurio spettacolare diventa un diavoletto tentatore. Le stelle ti chiedono di impegnarti di più nella relazione. Sbagli se dai l’altro per scontato. Sono stelle birichine, e tu hai voglia di fare Lucignolo nel paese dei balocchi. Questo funziona se sei solo e in cerca di avventure, il tuo mare nettuniano è sempre più blu, pescoso di sirene, ma se vuoi una relazione importante ti tocca rispettare le regole. I mesi più belli sono luglio e ottobre, ma tutta l’ultima parte dell’anno è eccitante e sensualissima, in dicembre c’è una bella Venere e Marte ti infiamma di passione, mentre Giove, tuo secondo padre celeste, va a occupare il settore dei nuovi incontri: il 2020 inizierà con la tua Luna!

Lavoro&Affari

Quella piccola volpe di Mercurio, come abbiamo detto, è il tuo personale asso nella manica per gran parte del 2019. Dal 5 gennaio al 20 maggio è sempre a tuo favore, e da metà febbraio a metà aprile il pianeta è piazzato nel tuo segno, poi ancora in estate e in ottobre e novembre forma angoli favorevolissimi con il tuo Sole. Compri, traffichi, persuadi, riesci a piombare come un falchetto sulle opportunità grazie a Urano a tuo favore. Mercurio ti rende giovane, social, ti riempie di like, Urano crea le condizioni propizie per concludere buoni affari. C’è solo un rischio: che tu ti senta troppo sicuro e che affidandoti a Nettuno l’illusionista tu ti illuda, mentre invece occorre lavorare per portare a casa il malloppo. Come ti abbiamo già detto, poi, devi importi di rispettare le regole, Giove è legge e vuole che tu la rispetti…

Salute

Il corso di Marte, stella dell’energia vitale, nel 2019 è regolare e non dovrai combattere contro influssi stressanti. Tuttavia Marte quest’anno non visita il tuo segno e quindi il recupero non è veloce. Cerca di regolarti nei periodi di Marte negativo, cioè in aprile e in settembre, evita le notti insonni, le imprudenze alla guida e nel maneggiare oggetti pericolosi, soprattutto sorveglia l’alimentazione, il fegato è delicato e si intossica facilmente. Limita al massimo le sigarette e le bevande alcoliche, prudenza con i farmaci. Possibili calcoli biliari, coliche epatiche. Assicurati di avere il giusto apporto vitaminico.

