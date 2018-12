Oroscopo di Branko 2019: Capricorno

Caro amico Capricorno,

in modo lento e inesorabile, cioè proprio con i tempi di Saturno ti vai avviando alla realizzazione dei tuoi obiettivi. Vieni da un anno di grandi lotte, di importanti passi avanti; nel 2019 i ritmi si distendono, tuttavia questo non vuol dire che la tua marcia si interrompa, proseguirai con calma. Questo rallentamento è segnalato anche da Mercurio, astro della velocità, che nel 2019 ti trascura un po’. A darti una spinta ci pensa l’elettrico Urano, pianeta del futuro, che va a occupare un segno amico, il Toro, e ti invita a svecchiarti. Se vuoi il successo non puoi restare indietro… Giove ora è in posizione nascosta e si prepara per la grande spinta. Giorno chiave, Giovedì 26 dicembre, con Sole, Giove, Saturno e Plutone nel tuo cielo, la tua seconda Luna nuova del 2019 e Mercurio in Sagittario, Venere in Acquario, Marte in Scorpione, Nettuno in Pesci.

Amore

Questo cielo, molto positivo, ha forse un lato un po’ problematico per la tua vita amorosa. Giove alle tue spalle infatti accentua la tua istintiva voglia di solitudine. Eppure c’è tanta dolcezza in te, ma fatichi a tirarla fuori, dovresti sforzarti di più, soprattutto alla fine di aprile, in giugno, luglio e ottobre, quando rischi di diventare scorbutico. Anche in gennaio c’è qualche ombra che però si dirada in febbraio, proprio intorno a San Valentino potrebbe nascere una passione intensa, dolce e profonda; è un bel periodo anche per le coppie unite da un affetto sincero, Mercurio facilita la comunicazione sino a metà aprile, ti aiuta ad aprirti. Il momento più teso per le coppie è l’inizio dell’estate, Ferragosto è eccitante. Possibili incomprensioni fra settembre e ottobre. La fine dell’anno però rimette tutto a posto: felicità!

Lavoro&Affari

Le stelle potenti che stazionano nel tuo cielo - Plutone e Saturno - o che ti irraggiano come Urano da un segno amico hanno l’effetto di accrescere la tua ambizione. Vuoi arrivare in alto e le stelle concordano. La spinta più forte nel 2019 te la dà l’elettrico Urano, che produce piccole scosse, opportunità interessanti che ti portano a cambiare prospettiva. Fino alla metà di aprile hai campo libero, anche se c’è chi cerca di ostacolarti puoi vincere con le tue idee e con le buone relazioni che hai stretto in passato. Cura l’aspetto tecnologico del tuo lavoro, se sei un imprenditore rinnova i macchinari, se sei un professionista aggiorna i computer e i software. L’estate è fatta per rallentare i ritmi, quindi non innervosirti per qualche ritardo, in settembre ripartirai alla grande e potrai sgominare i tuoi nemici in dicembre.

Salute

Lo scorso anno hai avuto a disposizione l’energia marziana, nel 2019 il pianeta non ti verrà a visitare. Questo non vuol dire che avrai cattiva salute, solo che sarà più lungo il recupero. Quindi evita le notti insonni, occupati del tuo corpo con un’alimentazione equilibrata soprattutto in gennaio, maggio, giugno e in ottobre, quando Marte è contrario, passeggia in mezzo alla natura. Bevi molto, perché il tuo elemento terra ne ha bisogno, vai alle terme. Continua le tue cure dal dentista, Saturno nel segno rende fragili smalto e ossa, prendi il sole o assumi integratori (consigliati dal medico) per fissare il calcio.

Ultimo aggiornamento: 16:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA