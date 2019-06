Neonata abbandonata in un sacchetto: polizia posta il video del salvataggio al cardiopalma

Il suo destino era già segnato. Era stata partorita, infilata in un sacchetto e abbandonata in una zona poco abitata di Cumming, in Georgia. Sarebbe morta se quella sera del 6 giugno alcuni bambini non avessero udito il suo lamento e non avessero chiamato i genitori. Oggi India, così è stata ribattezzata, sta bene, cresce e ha trovato negli operatori sanitari una famiglia: un lieto fine che è stato documentato dagli agenti di polizia che proprio nelle scorse ore hanno pubblicato il video del miracoloso salvataggio.

Era il sei giugno scorso quando, intorno alle 22, alcuni bambini hanno sentito un miagolio. Pensavano fosse un animale, ma hanno comunque avvisato i loro genitori, che hanno immediatamente allertato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto si sono ritrovati davanti a un sacchetto: all'interno c’era una neonata , ancora sporca di sangue e in parte immersa nel liquido amniotico. Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato e tremava come una foglia al vento.I poliziotti l’hanno liberata dalla plastica e l’hanno avvolta in un telo prima di portarla d’urgenza in ospedale. Gli agenti sono ancora impegnati nella ricerca della madre della piccola, che si è dileguata senza lasciare alcuna traccia. «È stato grazie all’intervento divino che l'abbiamo salvata - ha detto Ron Freeman, sceriffo della contea di Forsyth - Siamo stati fortunati perché la famiglia che l’ha trovata era appena tornata a casa dopo una vacanza. Grazie a Dio sono usciti e hanno seguito la sua vocina».L'ufficio dello sceriffo ha ricordato che la Georgia ha una legge chiamata "Safe Haven" che consente a una madre di lasciare il suo bambino, fino a 30 giorni dalla nascita, in qualunque struttura medica, presso una caserma dei vigili del fuoco o in una stazione di polizia.