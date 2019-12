Bimba mostra dito medio alla recita di Natale e la madre posta la foto su Fb: bufera social

Ella Legge, una bimba di 5 anni, è da qualche giorni al centro dei media britannici tra cui il Daily Mail. Il motivo? Alla sua recita di Natale, in una scuola di Maldon, nell’Essex, la bimba si è fatta fotografare da sua mamma mentre mostrava il suo dito medio: un gesto di cui non era nemmeno lei pienamente consapevole, perché non ne conosceva il significato. Ma le foto hanno fatto il giro dei social.

Salvini pubblica il video della recita della figlia dopo il forfait al Quirinale Video



Girl, 5, spends nativity 'swearing' at crowd showing mum cut on middle finger https://t.co/rjkJmIsoLD pic.twitter.com/WcmlD5i7oR — Daily Mirror (@DailyMirror) December 16, 2019

Sua madre, la 33enne, ha infatti postato le foto sul suo profilospiegando appunto come Ella non fosse consapevole di ciò che significa il dito medio: «Le persone ridevano, io pensavo “Ella per favore basta”. Ma lei continuava a sollevare il dito, come per dire “mamma guardami”. È stato divertente, ma lo stava facendo innocentemente».

Bimbo autistico escluso dalla recita di Natale, la mamma: «Cambierà scuola, non voglio contentini»

Una versione, questa della mamma, che seppur non del tutto convincente, è stata presa per buona dal pubblico dei social: troppo giovane, la bimba, per avere qualche tipo di malizia. E la mamma al Mail ha raccontato di quanto è dolce la figlia, che in quella recita era peraltro vestita da angioletto: «È carina, la parte dell’angelo era perfetta per lei». Stando alle foto, meglio crederle sulla parola.

Ancona, stop a recita di Natale per non offendere i non cattolici. Ma la preside smentisce: «Mai abolita»



Ultimo aggiornamento: 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA