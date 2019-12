Salvini pubblica il video della recita della figlia dopo il forfait al Quirinale Video

Non ha mancato di pubblicare sui social network la prova. Come annunciato Matteo Salvini non ha partecipato alla cerimoni di auguri del Quirinale, per assistere a Milano alla recita della figlia Mirta. "La festa di Natale in mezzo ai bimbi, cosa chiedere di più dalla vita?". Ha scritto come didascalia a corredo di un breve video che riprende i canti e le preghiere dei bambini in chiesa. Missione compiuta dunque e tradizione rispettata. Alle 8 Salvini ha preso un aereo per ritornare a Roma, selfie e un auspicio: speriamo di avere una vicina di volo educato. Esplicito riferimento alla foto che ha fatto il giro del web.

