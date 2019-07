Meghan Markle incontra Beyoncé, l'abbraccio fa impazzire il web: ecco cosa si sono dette

Meghan Markle torna in pista, ovvero sul red carpet. Lei e il principe Harry hanno infatti assistito al remake del cartone animato della Disney Il re leone a Londra. Ma più dell'abito total black e più della prima uscita serale dopo la nascita di Archie è stato l'incontro che Meghan ha fatto ieri a far impazzire il web: quello con Beyoncé, idolatrata icona pop. E che incontro: le due, dopo le presentazioni, si sono addirittura abbracciate e sembra anche che Queen B abbia chiamato Meghan "la mia principessa". Insomma, la Duchessa del momento e la Regina del pop si sono incontrate e piaciute, il che è bastato per scatenare Instagram.

Beyoncé aveva già dimostrato di apprezzare Meghan Markle in tempi non sospetti, facendosi ritrarre insieme al marito Jay Z davanti a un quadro che rappresentava Meghan in versione Gioconda. «Perché la relazione tra lei e il principe Harry è importante per il dialogo sui rapporti inter razziali», aveva spiegato Bey. E, mesi dopo, possiamo dire che sembra proprio che Meghan abbia gradito.



MEGHAN AND BEYONCE MEETING pic.twitter.com/ytSxYHjYuB — meredith (@meghvnmarkle) 14 luglio 2019

