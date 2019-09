Paura per Mahmood: si è ferito dopo un tuffo in acqua

Ultimo aggiornamento: 13:39

Disavventura vacanziera per. Secondo quanto riporta "L'Unione Sarda", infatti, il cantante vincitore dell'ultimosi è ferito dopo nu tuffo in Sardegna. Mahmood, che si trovava in barca insieme alla collega Elodie, si è gettato in acqua sfiorando alcuni ricci che si trovavano sugli scogli. Fortunatamente l'incidente non ha portato a gravi conseguenze, soltanto qualche ferita e un punto rimediato alla testa.Mahmood, sull'onda della popolarità raggiunta a maggio, quando è arrivato secondo con "Soldi" all'Eurovision Song Contest che si è tenuto a, si accinge intanto a tornare in Israele. Lo anticipa con grande evidenza il quotidiano Yediot Ahronot secondo cui il popolare cantante italiano - che per settimane ha guidato la hit parade della radio militare israeliana - terrà un concerto il 3 ottobre a Rishon Le-Zion (Tel Aviv) assieme con una star locale molto amata dai giovani, Eden Ben Zaken. Il giornale presenta l'evento con un gioco di parole su un termine inglese: prevede che il concerto sarà 'Soldi-Out', ossia che all'anfiteatro di Rishon le-Zion ci sarà il tutto esaurito.