Maddalena Corvaglia, sexy bagnina in versione Baywatch: «Maddy veglia su di voi!»

Quarant'anni e non sentirli. Maddalena Corvaglia si mostra su Instagram in forma smagliante, al mare con un salvagente che ricorda quelli di Baywatch. Nella didascalia del post, la bagnina d'eccezione scherza proprio su questa somiglianza: «Dormite sonni tranquilli, la Maddy veglia su di voi!». Il costume, un pezzo unico, lascia poco spazio all'immaginazione. Maddalena Corvaglia si sta godendo una vacanza in Salento insieme alla figlia Jamie, ma senza il compagno Alessandro Viani.

Di quest'ultimo, almeno a giudicare dai contenuti postati sui social, nessuna traccia. Soltanto un anno fa la Corvaglia postava dal Salento foto di baci appasionati con Viani. I due non si vedono insieme almeno dall'inverno, quando Alessandro dava alla compagna esilaranti lezioni di sci.



