«I russi hanno abbattuto un'aereo Nato». Ma era un velivolo da esposizione, l'ironia di Kiev

«Dal punto di vista del Cremlino, questo era un obiettivo importante e strategicamente significativo». Ironizza il ministero della Difesa ucraino che sui social network ha pubblicato la foto di un velivolo prima e dopo la distruzione. «Un aereo della Nato è stato abbattuto dai russi». In realtà, pubblicando su Twitter gli esiti di un bombardamento a Vovchansk (regione di Kharkiv), Kiev riferisce che le forze russe hanno distrutto un vecchio Aero L-29 Delfin di fabbricazione cecoslovacca, montato su un piedistallo come monumento della città.

Guerra in Ucraina, la diretta di oggi: Missile sulla chiesa di San Michele a Zaporizhzhia

Russians destroyed the plane monument and demolished private houses in Vovchansk pic.twitter.com/LaqLii4hzn

— Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) May 7, 2023