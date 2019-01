Giancarlo Magalli fidanzato con una 22enne? Parla Giada Fusaro: «Ecco la verità»

«Ma quale fidanzamento e fidanzamento, non credete ai giornali». Così su Instagram Giada Fusaro nega (sorridendo) di essere la fidanzata 22enne di Giancarlo Magalli. Già nei giorni scorsi aveva parlato «solo di una grande amicizia», ma le parole del conduttore televisivo non sembravano lasciare dubbi sulla relazione tra i due: «Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a ‘metà strada’, proprio in zona Cesarini. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte».

LEGGI ANCHE:---> Giancarlo Magalli e la nuova fiamma di 22 anni: ecco chi è Giada​

Oltre alla foto insieme su Instagram e al video che li mostra insieme in una camera di un albergo sul lago di Garda a scherzare, le foto apparse su Gente mentre camminano a braccetto sono un altro indizio. Ma era lo stesso Magalli a non voler ancora ufficializzare il rapporto: «​Questa vicenda, che sta effettivamente allietandomi la vita in questi ultimi tempi, non è pronta per essere diffusa».



Ultimo aggiornamento: 13:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lui e Giada Fusaro si sono conosciuti a I Fatti vostri, la storica trasmissione condodatta da Magalli su RaiDue, lo scorso anno: la circostanza non era delle più gradevoli perché la ragazza ha raccontato di essere stata vittima di abusi sessuali da parte di un maestro di karate poi condannato. Una vicenda che commosse Magalli. La ragazza era stata intervistata anche dalle Iene il 5 novembre del 2017. Aveva raccontato la sua storia con grande coraggio e determinazione. Ora il momento difficile è alle spalle e Giada è felice. Nega la relazione con Magalli, ma lo fa con il sorriso.