Francesco Sarcina e il tradimento di Riccardo Scamarcio, parla Clizia Incorvaia: «Una gogna mediatica»

«Una gogna mediatica», Clizia Incorvaia commenta così lo scandalo scoppiato dopo le parole dell'ex Francesco Sarcina. Il leader delle Vibrazioni ha confessato in un'intervista al "Corriere della Sera" di essere stato tradito dalla moglie e dall'amico Riccardo Scamarcio. Sulle sue pagine social, la Clizia Incorvaia ha parlato di «cose inventate e prive di fondamento».

Francesco Sarcina, Scamarcio attaccato sui social dopo il tradimento: «Sei uno zero»

Francesco Sarcina: «Mia moglie mi ha tradito con Scamarcio»



«Grazie donne vere per sostenermi. Posterò qui di seguito un po’ dei vostri messaggi che in questo momento di gogna mediatica mi danno forza», ha scritto nelle sue stories prima di pubblicare tutti i messaggi di donne che hanno scelto di sostenerla in questo momento difficile. Tante le parole di conforto e c'è chi accusa Sarcina spiegando che questa storia non avrebbe dovuto uscire dalle mura domestiche.

«Io ho una sensibilità acutissima: sentivo che mi nascondeva qualcosa – ha raccontato Sarcina -. Le dicevo: tiralo fuori, ricominciamo da capo, consapevoli. Eravamo in macchina. Giuro, ho vomitato. Sono sceso e ho iniziato a disperarmi peggio di quando ho perso mio padre. Papà era malato, me l’aspettavo. Ma questa non potevo aspettarmela. Ho rivisto i momenti in cui, con Riccardo, mangiavamo insieme con le rispettive compagne. È stato un trauma che sto curando e ora la pubblicità ha riaperto la ferita».

Sarcina ha poi dichiarato di aver tentato una riconciliazione con la moglie, non andato a buon fine, e di non aver più visto Scamarcio. «Ci eravamo lasciati. Che cambia se l’ha cercato lei, se covava un desiderio o se l’ha fatto per farmi male? – ha concluso -. Il punto è che non puoi tradirmi con mio fratello. Sono cose che, in un attimo, ti fanno cadere il senso di amore, di amicizia. Il cuore ti si pietrifica».



Ultimo aggiornamento: 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA