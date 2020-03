Flavio Briatore attacca "gli sportivi" dell'ultima ora: «Tutti maratoneti! Idioti...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un altro attacco. Dopo quello alla Merkel , Flavio Briatore si scatena contro gli italiani "sportivi dell'ultim'ora". Le limitazioni dovute all'emergenza Coronavirus coinvolgono tantissime persone, comprese quelle che amano fare attività all'aria aperta dopo la chiusura delle palestre. L'ex manager di Formula Uno non usa mezze parole. Anzi a queste aggiunge anche un "meme" inequivocabile che mostra le "differenze" dell'italiano medio, prima e dopo la pandemia di Covid-19.«Gli italiani, che prima per fare 100 m per andar a comprare le sigarette prendevano la macchina, adesso son tutti diventati maratoneti!». Flavio Briatore scrive così sul suo profilo Instagram: «Bisogna bloccare questi incoscienti e irresponsabili che sono causa di questa continua diffusione del corona virus. Una vergogna. Lancio una proposta al Governo: chi infrange le regole venga multato immediatamente: 200 euro da pagare subito altrimenti si viene condotti direttamente in caserma e si esce solo su cauzione! I soldi raccolti andranno agli ospedali. Tolleranza zero per questi idioti che mettono a rischio la vita di tutti».