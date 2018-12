Jovanotti e la dedica alla figlia per il compleanno: «È per te il 13 dicembre»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«E’ per te il 13 dicembre».le regala un giorno dell’anno, oltre «al profumo delle stelle, il miele e la farina, la notte di Natale». Oggi,compie 20 anni e il cantautore rispolvera una vecchia dedica, un verso di quella canzone scritta per lei. “Per te”, infatti, fu composta subito dopo la nascita della figlia e inserita nell’album successivo “Lorenzo 1999 - Capo Horn”. Questa volta niente chitarra, ma solo un romantico abbraccio virtuale su Instagram per augurarle buon compleanno. Malgrado la popolarità del padre, Teresa non è mai stata attratta dai riflettori, anzi li ha sempre schivati. Ha studiato a(dove la famiglia si è trasferita per un periodo proprio per starle vicino), e condivide col padre una grande passione, che, a quanto pare, sta diventando per lei un lavoro: i fumetti. Il suo profilo Instagram, terrywho_cartoons, è una galleria d’arte social, con entrata gratuita (per ora). Beh, la Jovanotti non amerà il palcoscenico, ma più figlia d’arte di così…