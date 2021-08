Fedez e Sgarbi, è scontro social: «Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine»

Domenica 29 Agosto 2021, 11:49

Fedez-Sgarbi è ancora scontro social. Non è la prima volta infatti che tra il cantante e il critico d'arte scoppiano delle scintille. Stavolta la polemica si è incentrata sulla linea di smalti semipermanenti dai colori fluo realizzati da Fedez in collaborazione con Layla Cosmetics. Vittorio Sgarbi parte quindi all'attacco e nella giornata di ieri pubblica un collage di due foto del marito di Chiara Ferragni, una del viso e una delle unghie e con scritto: «Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine».

Sulle unghie lo smalto, nel cervello la ruggine. @stampasgarbi pic.twitter.com/FBTw9jRlFy — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) August 28, 2021

«Ma esattamente che problemi ha il signor Sgarbi? Per il senatore le priorità del Paese sono lo smalto sulle unghie? Il tenore dei commenti poi è agghiacciante», ha replicato stizzito Fedez. In tanti, a dir la verità, hanno preso le parti del cantante, spesso, anche per sua scelta, al centro di polemiche e scontri socil. «Si vede che ti pensa sempre… d’altronde ‘chi disprezza compra», ha scritto una ragazza. «Ha pure sprecato il tempo per fare il collage», ha invece scritto un’altra ironicamente.