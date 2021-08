J-Ax: «No Vax? Non discuto con chi non crede nella scienza. Su Salmo d'accordo con Fedez»

È finalmente arrivato il giorno di 'Surreale' di J-Ax, il re-pack di 'ReAle' (pubblicato a gennaio 2020 e certificato disco di Platino da FIMI GFK), che è in realtà più di un semplice re-pack. Durante l'incontro stampa, J-Ax ha commentato anche l'affaire Salmo e le posizioni dei no vax. «Sono stato zitto perché Fedez ha detto le cose giuste. Sono d’accordo con lui. - commenta J-Ax - Sono d'accordo su quello che ha detto, non sul litigio. Rispetto Salmo tantissimo e posso capire la sua rabbia, perché il nostro settore è stato trattato con superficialità. Ma farsi guidare dalla rabbia poi ti porta a fare scelte sbagliate come questa». Musica: Elevate from BenSound

