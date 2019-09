Chiara Ferragni e l'ex fidanzato Riccardo Pozzoli: «Vi spiego perché non abbiamo più rapporti»

Da molto tempo Chiara Ferragni non parla più dell'ex fidanzato Riccardo Pozzoli. La sua vita ha preso una strada ben definita al fianco di Fedez e con il piccolo Leone a comporre una famiglia felice. A Venezia è spuntata qualche domanda sulla sua vecchia love story alla quale la fashion blogger non ha voluto rispondere. Ieri però nelle stories di Instagram ha annunciato che nel suo documentario "Chiara Ferragni Unposted" si parlerà anche di lui.

«Sì, parlerò anche di lui - dice la Ferragni in un video - Ne parlo perché è stato un momento importante della mia vita e un momento anche molto doloroso e quindi parlo del perché non abbiamo più un rapporto».

I due erano rimasti in buoni rapporti dopo la rottura della loro storia. Hanno continuato a lavorare insieme per qualche mese. Poi qualcosa è cambiato e tra loro è calato il gelo. Sui social non si seguono più e dalla bocca della Ferragni non è più uscita una sola parola al riguardo.

