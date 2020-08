Chiara Ferragni: «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay»

«Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però - aggiunge - cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, e allo stesso modo come una donna può amare una donna». L'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni, moglie di Fedez dal cui matrimonio è nato l'amatissimo figlio di due anni e mezzo Leone, balza in vetta alle tendenze social twitter per le sue parole di commento a un video condiviso dal profilo instagram trash_italiano, dove hanno fatto discutere le esternazioni di una giovane donna youtuber che in una clip critica lo scambio di effusioni, in un cartone animato tra una coppia appartenente allo stesso sesso.

Il riferimento è probabilmente al nuovo film di animazione «Onward», prodotto da Disney-Pixar e ambientato in un mondo di fantasia, uscito nelle sale italiane il 19 agosto, dove appare brevemente una poliziotta che, parlando con altri personaggi, fa sapere di avere una compagna.

Ma la Ferragni mostra di aver idee chiare e opposte alla ragazza che stronca il cartoon: «Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però - aggiunge Ferragni - cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l'amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l'amore è sempre giusto. Che problema c'è se viene insegnato un amore senza confini?»



