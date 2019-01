Chiara Ferragni, Boldi su Instagram le propone un cinepanettone. Ma lei lo snobba

«Chiara Ferragni, vuoi fare un cinepanettone?». Questa, in sostanza, la proposta lanciata da Massimo Boldi su Instagram, dove l'attore ha postato una foto della influencer fasciata in un mini abito nero, completamente scoperto su un lato. Dalla moglie di Fedez, però, nessuna risposta.

Il cipollino italiano, tornato in coppia con De Sica nella sfida dei cinepanettoni, vorrebbe la fashion blogger in uno dei loro film. «Chissà se Chiara Ferragni avrebbe tempo e voglia di fare il film di Natale con Massimo Boldi», recita il post, con tanto di tag della influencer.

Probabilmente la Ferragni non ha nessuna intenzione di lasciare la moda per altri lidi e nel silenzio della sua risposta si è mosso il fragore dei like dei followers di Boldi che almeno ne hanno premiato l'audacia con un post da 15 mila like.

