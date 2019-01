Lite tra la mamma della Ferragni e D'Agostino ospiti di Chiambretti

Lite tra la madre di Chiara Ferragni e Roberto D'Agostino, ospiti di CR4 di Piero Chiambretti. Marina Di Guardo era stata invitata in trasmissione per parlare di un suo libro, un thriller erotico, ma la conversazione è presto virata sulla figlia.

Gli animi si sono scaldati quando la donna ha sostenuto che Chiara Ferragni grazie al suo carisma e insieme Fedez, attraverso la cronaca social della loro vita di neogenitori e i post sul figlio, trasmettono valori importanti come la famiglia e gli affetti, «in un momento storico dominato da nichilismo e in cui i giovani credono di non poter fare nulla». «Ma quali valori? - è stata la risposta di D'Agostino - la Ferragni meno parla e meglio è, parla il suo corpo e quella è la sua forza ma per cortesia non parliamo di valori, il carisma con i valori non c'entra nulla, al massimo parliamo di valori bollati.



