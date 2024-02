Re Carlo come sta? Perché Camilla ha rotto il silenzio, gli aggiornamenti sulla sua salute

Venerdì 9 Febbraio 2024, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 10:58

Re Carlo come sta? Nel variegato universo che circonda la royal family, nel quale il delicato equilibrio tra doveri pubblici e privacy personale è sempre in gioco, la recente dichiarazione della Regina Camilla sulla salute di suo marito Carlo sta dando finalmente notizie ai sudditi e agli appassionati di tutto il mondo. Dopo settimane di speculazioni e preoccupazioni diffuse riguardo alla salute di Re Carlo e al suo intervento alla prostata, la sua consorte ha finalmente fornito un aggiornamento che sta rassicurando il pubblico di tutto il mondo. Le parole di Camilla, che rompe il silenzio su re Carlo III Camilla è apparsa durante una serata musicale alla Cattedrale di Salisbury, e ha detto: "Carlo sta facendo estremamente bene considerando le circostanze. Siamo molto toccati da tutte le lettere e i messaggi".

La regina ha così rotto il silenzio riguardo alla salute del re per la prima volta dalla sua diagnosi di cancro, confermando che Carlo è stato toccato dai messaggi di sostegno del pubblico. Camilla è stata vista con Carlo per la prima volta dall'annuncio del suo cancro proprio in questi giorni, mentre salivano su un elicottero per Sandringham dopo aver incontrato il principe Harry. Il re è stato visto sorridere mentre venivano portati a casa verso Londra. In questo periodo di cure, Il principe William è tornato operativo (dopo la pausa per stare accanto a Kate, anch'essa operata di recente) e ha continuato con i doveri reali. Nonostante il momento turbolento per la famiglia, il Principe ha tenuto un discorso a una serata di raccolta fondi per un'associazione di beneficenza.



