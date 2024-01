Befana, nella calza i regali per milioni di bambini

Giovedì 4 Gennaio 2024, 08:51

L'Epifania, celebrata il 6 gennaio in Italia e in altre parti del mondo, è una festa della Chiesa cattolica che commemora la prima apparizione in pubblico di Gesù, secondo il Vangelo. La scelta della data, stabilita nel quarto secolo, si basa sui dodici giorni successivi al 25 dicembre, legati a un antico rito pagano dedicato alla dea Diana. Questa divinità romana veniva festeggiata dodici giorni dopo il solstizio d'inverno, rappresentando la fertilità e la rinascita. L'Epifania è anche associata alla visita dei Re Magi a Gesù a Betlemme, portando doni di oro, incenso e mirra. Befana, perché l'Epifania si festeggia il 6 gennaio? Il significato, la tradizione