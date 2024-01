Tornano a Viterbo il 6 gennaio gli Zampognari di Carpineto Romano

Come lo scorso anno tornano, in occasione dell'Epifania, gli Zampognari di Carpineto Romano il prossimo 6 gennaio al quartiere San Faustino la mattina ed alla Parrocchia della Trinità il pomeriggio.

La manifestazione è stata organizzata dalla Parrocchia della Trinità in collaborazione con l'associazione Parole a km0. Dalle 11, gli Zampognari rallegreranno con la loro caratteristica musica le vie del quartiere San Faustino a Viterbo, partendo da piazza della Trinità e percorrendo poi via Maria SS.ma Liberatrice, piazza San Faustino, via Cairoli, piazza del Sacrario, via Santa Maria in Volturno, via Magliatori e via Sant'Agostino per tornare poi a piazza della Trinità.

Nel pomeriggio alle 16,30, con ingresso libero, presso la Sala Mendel del Convento della Trinità, avrà luogo l'evento Musica e letture con gli Zampognari.