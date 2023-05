Sposa si presenta alle nozze con un «abito trasparente» e viene sommersa di critiche. «Troppo libera». La replica: faccio come voglio

Una influencer e modella australiana ha difeso il suo abito da sposa "nudo": tantissime infatti le critiche per aver mostrato "troppo" nel suo giorno più importante. Ellie Gonsalves, modella, attrice e influencer, ha sfoggiato tre abiti durante il suo sontuoso evento di matrimonio di due giorni. La 33enne ha indossato un abito a maniche lunghe con scollo trasparente e uno strascico per la sua cerimonia privata con solo il suo partner di lunga data, Ross Scutts nella loro città natale sulla Gold Coast. Il giorno seguente, Ellie ha tenuto un ricevimento dove «ha indossato due vestiti», il racconto di Vogue Australia. Inizialmente ha dato il via alla festa con un abito bianco senza spalline con dettagli floreali e un vivace spacco sulla coscia, ma più tardi nella notte Ellie ha "sorpreso" suo o marito scivolando in qualcosa di un po' estremo. «La faccia di mio marito quando mi ha visto in questo vestito è stata incredibile», ha scritto in una una clip condivisa su TikTok e Instagram.

I had a ‘naked’ wedding dress — critics hated it, but I don’t care https://t.co/R5Q08GXYXI pic.twitter.com/me6SbEnCXb — New York Post (@nypost) May 8, 2023

Nel video, si vede Ellie uscire da una porta con indosso un mini abito bianco realizzato in tulle trasparente e pizzo strategicamente posizionato. L'abito "nudo" in stile corsetto presentava uno spacco sulla coscia ancora più alto rispetto al suo precedente completo, che Ellie ha abbinato a un paio di tacchi argentati con il cinturino. Sui social però sono arrivati commenti feroci.

«Sei facile e troppo libera», scrive un follower. «L'unica cosa che è veloce e libera sono state le mani di tua madre quando ti ha lasciato cadere sulla testa da bambino», ha risposto lei nella sezione dei commenti. «Non riesco a credere che le persone si offendano così tanto per un abito da sposa». Ellie ha anche detto agli altri di "abbassare i toni" e ha detto che suo marito "amava" il suo vestito. «Se non ti piace, cambia canale».

Donna sposa lo psicologo: «Mi ha ipnotizzata e riportata nel XV secolo: lì ho scoperto che era l'uomo dei miei sogni»

Arruola la sorella gemella per scegliere l'abito da sposa, il trucco conquista il web: «Sei un genio»

La donna ha 1,2 milioni di follower, molti "offesi" dall'outfit. Altri l'hanno difesa. «Le donne possono indossare qualunque cosa le renda felici... fino a quando non si tratta di qualcuno con un corpo da sballo», il post di una ragazza. «Non ha pianificato il giorno dei sogni degli altri, ha pianificato il suo. Ed è bellissima”, ha scritto un'altra persona.