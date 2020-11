Scuole, l'ipotesi del governo: tutte riaperte dal 9 dicembre. E Azzolina convoca i sindaci delle grandi città

Tutte le scuole attualmente chiuse riaperte a partire dal 9 dicembre? È questa l'ipotesi su cui, spiegano fonti di governo, si sta ragionando in queste ore. La riapertura delle scuole, con la didattica in presenza, sarà tra i temi che verranno discussi domani nella riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza. E probabilmente non a caso proprio per domani la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha convocato una riunione con i sindaci della città metropolitane, che da sole rappresentano un terzo della popolazione italiana, oltre 21 milioni di abitanti.

APPROFONDIMENTI OLTRE IL LOCKDOWN Scuola e Covid, l'appello di “Condorcet”:... ROMA «Scuole aperte entro le feste». Il Lazio frena: è... LA SCELTA Nuovo dpcm, la scuola riapre a dicembre? Ecco il piano del governo... LE REGOLE Le zone rosse diventano arancioni (o gialle)? Le nuove regole, dalle...

Zona rossa Bolzano, zone arancioni confermate per Basilicata, Liguria e Umbria

La riapertura

L'ipotesi più accredita, è che il giorno X, per riaprire le scuole superiori chiuse in tutta Italia ma anche le seconde e le terze medie nelle Regioni arancione, sia il 9 dicembre, ovvero il mercoledì successivo al ponte dell'Immacolata. Ieri era stato lo stesso premier, ospite di Otto e mezzo su La7, a spiegare che il governo era al lavoro per riaprire le scuole nel mese di dicembre. Decisivi saranno anche i nuovi dati attesi nella giornata di venerdì. Sarebbero soprattutto M5S, con la ministra Lucia Azzolina in testa, e Iv a premere per un rapido ritorno sui banchi.

L'incontro con la Azzolina

"Fare squadra" sulla riapertura delle scuole, mantenendo aperte quelle che nonostante la pandemia hanno continuato a lavorare in presenza sarebbe infatti l'obiettivo dell'incontro con i primi cittadini convocato dalla Azzolina. La ripresa delle attività in presenza della scuole in generale, con attenzione a come tornare in classe e a come mantenere aperta il più possibile la scuola, sarà al centro dell'incontro.

Ultimo aggiornamento: 20:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA