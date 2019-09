Scuola Roma, liceo Dante Alighieri. Al via il piano crediti universitari, ma manca il personale Ata

All’Alighieri partiranno i progetti didattici per il riconoscimento di crediti universitari grazie alla collaborazione con i tre atenei pubblici di Roma. In particolare, i ragazzi dal terzo anno potranno seguire dei moduli ad hoc – in Archeologia, Economia aziendale e Diritto romano – sostenendo poi un esame e ricevendo due crediti validi per le facoltà umanistiche, economiche e giuridiche. Tuttavia, non mancano le criticità: l’organico del personale Ata è incompleto. Manca quasi tutto il personale: i collaboratori scolastici sono 3 a fronte di 11 e 2 gli impiegati in segreteria a fronte di un fabbisogno di 5 unità. Ultimo aggiornamento: 09:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA