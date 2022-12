Docenti innovatori con google, certificati altri 12 insegnanti italiani

Conclusa la Google innovator academy per i docenti italiani che sono pronti ad innovare la scuola. Via (Virtual innovator academy) è il programma certificato di Google for Education che riconosce e supporta gli insegnanti che saranno sostenitori di un uso efficace della tecnologia e promotori dell'innovazione nelle classi, scuole e comunità locali.

I dodici docenti italiani nella squadra degli innovator google si aggiungono agli altri tre certificati nel 2020 per un totale di 15 "super docenti" pronti a contribuire all'innovazione metodologico-didattica della scuola italiana.

Erano 45 i partecipanti dell’area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) che hanno presentato il progetto conclusivo «per apportare nuova linfa vitale alla didattica scolastica con applicativi o metodi che aiutano a coinvolgere gli studenti, ad esempio nella lettura del testo, e a ridurre il carico di lavoro degli insegnanti» - si legge in una nota.

I nuovi innovator hanno, adesso, un anno per realizzare la loro soluzione (applicazioni, portali web) che una volta ultimata sarà applicati nelle scuole dei docenti e diffusa a livello nazionale per favorire l’adozione di nuove metodologie didattiche e l’utilizzo delle tecnologie in classe.

I NOMI

Risultato raggiunto per Angelo Gigliotti (Viterbo), Marilena Ferraro (Aprilia - Latina), Ester Vazzoler (Appiano Gentile - Como), Adele Leccia (Modena), Arianna Pisapia (Cava dei Tirreni - Salerno), Francesco Piccolo (Caserta), Lorenzo Redaelli (Napoli), Francesca Mazzoni (Mirandola - Modena), Paola Paolino (Albenga - Savona) Debora Ruocco (Toirano - Savona), Massimiliano Catucci (Taranto), Gabriella Righetti (Alessandria) e le due coach Filomena Pizzulli e Sabina Moscatelli.