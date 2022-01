Razzo SpaceX in rotta di collisione con la Luna: il vettore di Elon Musk potrebbe schiantarsi il 4 marzo

Il prossimo 4 marzo un razzo SpaceX potrebbe schiantarsi contro la luna. Il Falcon 9, lanciato nello spazio dall'azienda di Elon Musk sette anni fa, potrebbe colpire il satellite a una velocità di circa 2,58 km/s. Sarebbe il primo impatto lunare della storia, anche se non dovrebbero esserci conseguenze, affermano gli esperti.

Il razzo è accindetalmente finito fuori controllo, andando in rotta di collisione con la luna. Tra poche settimane potrebbe esserci lo schianto. Lanciato nel febbraio del 2015 da un base della Florida, il Falcon 9 faceva parte di una missione interplanetaria che aveva lo scopo di inviare un satellite meteorologico spaziale a una distanza di un milione di miglia.

Dopo la prima fase in cui ha completato una lunga combustione dei suoi motori e l'invio del NOAA's Deep Space Climate Observatory sulla sua strada verso il punto di Lagrange - una posizione a gravità zero quattro volte più lontana della Luna e in linea diretta con il sole - in una seconda fase il razzo è andato alla deriva, trasformandosi in "spazzatura spaziale" dalla rotta imprevedibile.