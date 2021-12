Tesla poco mossa dopo nuove operazioni Musk. SpaceX raccoglie nuovi capitali

(Teleborsa) - Si muove vicino alla parità il titolo Tesla, dopo che Elon Musk ha esercitato tutte le sue opzioni in scadenza il prossimo anno e ha comunicato la fine della vendita delle azioni iniziata il mese scorso. In particolare, l'amministratore delegato del produttore statunitense di veicoli elettrici ha venduto altre 934.090 azioni, pari a circa 1,02 miliardi di dollari, secondo documenti finanziari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

Intanto, è emerso che SpaceX ha raccolto 337,4 milioni di dollari in finanziamenti azionari, secondo quanto ha rivelato la stessa società in un documento normativo. La società, sempre fondata da Musk, ha raggiunto una valutazione di 100 miliardi di dollari a seguito di una vendita secondaria di azioni a ottobre, secondo la CNBC.

Migliora l'andamento di Tesla Motors, che si attesta a 1.091,2, con un aumento dello 0,25%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 1.108,3 e successiva a 1.147,6. Supporto a 1.069,1.