Nasa, Solar Parker Probe ha “toccato” il sole: è la prima volta nella storia per un veicolo spaziale

Mai così vicini alla stella del nostro sistema planetario. Per la prima volta nella storia un veicolo spaziale, la sonda Solar Parker Probe della Nasa, è entrata nell'atmosfera del sole. «Solar Parker ha volato attraverso la parte più esterna dell'atmosfera del corpo celeste, la corona, e ha campionato particelle e campi magnetici», questo l'annuncio dell'ente spaziale ameriano dato nel corso di una conferenza stampa in occasione del meeting dell'American Geophysical Union di New Orleans.

APPROFONDIMENTI LA MISSIONE Ixpe, in orbita il satellite con tecnologia italiana L'EVENTO Nse ExpoForum, scatta la 3a edizione: ecco i protagonisti della... SCIENZA Un grande asteroide passerà "vicino" alla Terra LE FOTO Il sole costellato di falò: le straordinarie immagini

A breve i risultati di questi studi saranno pubblicati sulla rivista Physical Review Letters e sulla The Astrophysical Journal.

La storia della sonda

Cominciato il 12 agosto 2018 dalla Cape Canaveral Air Force Station in cima a un razzo Delta IV Heavy con lo scopo di avvicinarsi al sole, il lungo viaggio della sonda aveva il compito di raggiungere la corona della stella, per permettere agli scienziati alcune importanti analisi. Due settimane fa, si era concluso con successo il suo avvicinamento progressivo, compiuto con una grande velocità. La sonda aveva infatti registrato picchi di 584.864 km/h (dato registrato il 21 novembre) a 8,5 milioni di km dalla superficie del sole, nel suo percorso sull'orbita.

🔥 Hot off the press! 🔥

We’ve touched the Sun! 👉☀️ Parker Solar Probe has now flown through the Sun’s upper atmosphere, the corona. Flying so close is revealing new things about our star, like where features called switchbacks are born. Learn more: https://t.co/Eaq0CJXvu1 pic.twitter.com/TTB3TPbPFe — NASA Sun & Space (@NASASun) December 14, 2021

L'estrema velocità raggiunta da Solar Paker aveva fatto nascere timori sulla sua integrita. Perplessità venute meno però oggi, quando sono arrivati alcuni importanti dati del veicolo spaziale. Le informazioni erano fortemente attese dalla Nasa e sono giunte sulla Terra qualche giorno prima del periodo atteso, ovvero 23 dicembre 2021 - 9 gennaio 2022. Altri dati ancor più rilevanti potrebbero esser inviati dalla sonda nelle prossime settimane.

We’ve touched the Sun! ☀️



Announced today at #AGU21, NASA’s Parker Solar Probe has officially become the first spacecraft to fly through the Sun’s outer atmosphere, or corona.



Learn more: https://t.co/PuvczKHVxI pic.twitter.com/CuJQ2UMymi — NASA Goddard (@NASAGoddard) December 14, 2021

Le caratteristiche della sonda

Il veicolo è stato progettato per essere fortemente schermato contro il calore e le radiazioni. La sonda ha attraversato la grande distanza dalla Terra percorrendo un'orbita altamente ellittica che gli ha consentito di recuperare e trasmettere meglio i dati raccolti dai sensori sulla corona del sole, ma anche sul suo campo magnetico e sulla dinamica delle sue particelle energetiche.