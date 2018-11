Gemelle nate con il Dna modificato, comunità scientifica divisa

Comunità scientifica divisa dopo l'esperimento condotto in Cina che ha portato alla nascita di due gemeline con il Dna modificato. Secondo alcuni l'evento avrà ricadute scientifiche dalla portata «incalcolabile» che porterà alla cura delle più importanti malattie ereditarie. Ma s econdo quanto riporta il 'Telegraph' anche uno scienziato americano avrebbe affermato di aver preso parte al lavoro in Cina: questo tipo di editing genetico è vietato negli Stati Uniti, perché i cambiamenti introdotti nel Dna possono passare alle generazioni future e rischia di danneggiare altri geni. Ed è il motivo per cui alcuni studiosi ritengono sia una procedura da non tentare.

Se «confermato», l'esperimento in cui in Cina il Dna degli embrioni di sette coppie è stato modificato per renderlo resistente al virus Hiv responsabile dell'Aids, «è il primo caso di miglioramento genetico dell'uomo per avvantaggiare degli individui e creare discriminazioni nella società». Ha commentato così l'esperimento il genetista Giuseppe Novelli, rettore dell'università di Roma Tor Vergata. «A mio parere - ha rilevato Novelli - la correzione del Dna sugli embrioni, per essere moralmente ed eticamente accettabile, deve essere finalizzata in maniera precisa e accurata a guarire la gente, cioè a garantire benessere alla persona e ai suoi discendenti. Pensiamo alla morte cardiaca improvvisa: correggendo uno dei geni responsabile si evita la malattia». In questo caso, per l'esperto, non sono chiare le motivazioni e «se lo scopo è evitare la trasmissione del virus al feto, perché gli embrioni sono di coppie sieropositive, ci sono almeno 4 farmaci diversi che possono già evitarlo».



Inoltre, secondo Novelli, «aver bloccato una delle porte di accesso del virus, cioè il gene CCR5, non significa che il virus non entri dalla finestra, cioè da un'altra via di accesso». La modifica renderebbe anche resistenti al vaiolo e al colera: «sì - ha detto Novelli - ma rende queste persone suscettibili al virus del Nilo occidentale, perché quel gene che è stato bloccato attiva una serie di meccanismi che proteggono dal virus del Nilo Occidentale».

Ultimo aggiornamento: 12:29

