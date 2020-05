Crew Dragon di SpaceX pronta al decollo a Cape Canaveral Segui la diretta tv

Appuntamento con Crew Dragon di SpaceX e con la Storia delle esplorazioni spaziali alle 22.33 a Cape Canaveral dove gli occhi di tutta l'America sono puntati sulla rampa 39-A di Cape Canaveral, la stessa delle missioni Apollo: il display segna il conto alla rovescia per il lancio più atteso dal 2011, da quando gli Stati Uniti hanno mandato in pensione lo Space Shuttele spendendo poi centinaia di milioni di dollarri e altrettanto orgoglio comprando posti sulle enavicelle russe Soyuz per mandare nello spazio gli eredi di Neil Armstrong, per di più partendo da Bajkonur.

L'astronauta Paolo Nespoli: «Dopo Shuttle e Soyuz andiamo nello spazio con la Crew Dragon di SpaceX»

Stasera invece gli astronauti americani Douglas Hurley e Robert Behnken andranno in orbita con una navicella americana decollata dall'America, tanto che lo stesso presidente Trump ha raggiunto la base della Florida. L'unica, macroscopica, differenza è che razzo e navicella non sono della governativa Nasa ma di un'azienda privata, la SpaceX di Elon Musk, patron anche della Tesla. E' così che si parladel primo volo umano commerciale nello spazio.

#LaunchAmerica è l'hashtag della missione, chiama Demo2, il cui lancio è previsto appunto alle 22.33, ora italiana.

