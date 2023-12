Gatto Leone scuoiato vivo, la psichiatra: «Il colpevole ha lo stesso profilo di chi commette violenze sulle donne»

Chi è il colpevole di aver scuoiato vivo il gatto Leone? Che profilo psicologico potrebbe avere? «Chi commette crudeltà nei confronti degli animali è probabile che compia violenze sulle donne». La psichiatra Virginia Ciaravolo traccia quelle che potrebbero essere le caratteristiche del killer. L'animale è stato ritrovato ad Angri (in provincia di Salerno) in condizioni pietose. La popolazione si prepara ora ad una fiaccolata domenica 17 dicembre. Le ricerche dell'autore del delitto intanto proseguono. La Dottoressa Ciaravolo spiega la pericolosità di individui del genere e perché potrebbe aver già commesso in passato crimini simili.

