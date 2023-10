Fedez come sta, migliorano le sue condizioni ma resta in ospedale. Chiara Ferragni rompe il silenzio: «Vi leggo e vi sono grata»

Chiara Ferragni, scortata dalla sua guardia del corpo, anche ieri ha trascorso alcune ore in ospedale. Alle 13.30 ha lasciato il Fatebenefratelli di Milano senza dire una parola. Poi alle 23.40 decide di rompere il silenzio scrivendo un messaggio su Twitter: «Vi leggo e vi sono grata». E' ancora troppo presto per commentare come sta suo marito Fedez, anche se sui social è continuo di domande lasciate (al momento) senza risposta.